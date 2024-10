Lichtungsweisend

1. Leuchte »Icosa« von Clara von Zweigbergk

»Papier ist seit jeher eins meiner Lieblingsmaterialien«, so Clara von Zweigbergk. »Es ist jederzeit zur Hand, in diversen Stärken und Farben erhältlich und damit perfekt für Do-it-youself-Projekte.« Aus 20 ausgeschnittenen und gefalteten Papierkreisen wird ein Polyeder gebaut und mit Gummibändern ­fixiert, darin wird das Leuchtmittel platziert. Icosa kann als Hänge-, Tisch- oder Bodenleuchte konfiguriert werden.

Kosten: 15 Euro

Zeit: 60 Minuten

Was man braucht: Kabel, Lampenfassung und Leucht­mittel, Gummiringe, Papier (250 g, zugeschnitten und gefaltet), Schere

DIY-Anleitung: Leuchte »Icosa« zum Selbermachen

Clara von Zweigbergk wurde 1970 in Stockholm ge­boren, wo sie seit 2006 ihr Designstudio betreibt und ­Papier-Skulpturen und Teppiche entwirft sowie Wohnaccessoires für Hersteller wie Nike, Hay, Gan Rugs oder Louis Poulsen gestaltet. Ihre Arbeiten zeichnen sich durch handwerkliche Techniken sowie durch »Einfachheit, Balance und Farbigkeit« aus und haben bereits diverse internationale Designpreise gewonnen. Foto: Jouppi Kaisu

2. Standleuchte »Radical Lamp« von Piero Lissoni

Zeit: drei Stunden

Kosten: 30 Euro

Werkzeug und Material: Fußschalter, Gewinderohr passend zur Lampenfassung, Porzellan-Lampenfassung, Stahlrohr, Sprühlack, Ziegelstein, Stecker, Fertigzement, Schrauben, Glühbirne, Kabel, Holzplatte, Schraubenzieher Foto: Myrzik und Jarisch Der Italiener, Jahrgang 1956, ist vielfach ausgezeichneter Architekt und Designer. Er betreibt neben einem Designstudio (Lissoni Associati) eines für Grafik (Graph.x) in Mailand sowie eine Dependance in New York. Als Kreativ-direktor war Lissoni für italienische Möbelhersteller wie Living Divani, Porro und Alpi tätig. Sein Portfolio umfasst heute Möbel, Yachten, Landschaftsarchitektur, Firmengebäude, Hotelinterieurs und Privathäuser. Foto: Matthias Ziegler

Mit dieser Leuchte verbindet Piero Lissoni seine zwei Leidenschaften in einem Entwurf – Architektur und Design. Seine Leuchte mit einem Ziegelstein als Standfuß ragt in die Höhe wie ein Wolkenkratzer. Das Einfache und Stimmige dieser Komposition wiederum offenbart den Industriedesigner in ihm: »Der Ziegelstein als Basis gibt dem Entwurf einen Sinn für Proportion, so wie in den Gebäuden, die wir konstruieren«, sagt Lissoni. »Gleichzeitig wollte ich die Essenz einer Lampe herausarbeiten – eine schlanke Säule, die ein Leuchtmittel trägt. All das mit einer gewissen Ästhetik und einer Spur Poesie.«

Hier können Sie die Bau-Anleitung für die Leuchte herunterladen.

3. Stehleuchte »Sella« von Bodo Sperlein



Der Name dieser Leuchte ist das lateinische Wort für Stuhl oder auch Sattel – und tatsächlich scheint der Lampenschirm aus gebogener Korkfolie auf dem Lichtschein zu sitzen wie ein ­Reiter. Sperleins Idee war es, eine warme und organische Lichtquelle zu kreieren, unter Verwendung möglichst kostengünstiger und nachhaltiger Materialien wie Holz und Kork, die es in jedem Baumarkt gibt. Die Lampe kann als Steh-, Wand- oder Hängeleuchte konfiguriert werden. Der Lampenschirm ist drehbar. »Sella« ist nicht nur ein Hingucker mit einer auffälligen Silhouette, sie kann dank ihrer Variabilität auch praktisch in jedem Zimmer eingesetzt werden.

Kosten: 40 Euro

Zeit: 60 Minuten

Was man braucht: Besenstiel, Schneideunterlage, Kabel, Korkfolie, Akkuschrauber, Bohrer, Fräsbohrer, Leuchtmittel, Schraube, Nägel, Cutter, Holzlatten, Säge, Maßband



DIY-Anleitung: Stehleuchte »Sella« zum Selbermachen

6. Stehleuchte »Piegato« von Studio Hanne Willmann



»Uns lag daran, eine Leuchte zu gestalten, in der sich unsere Objektsprache wiederfinden lässt – eine Leuchte zwischen Sinn und Sinnlichkeit«, so Hanne Willmann. »Piegato« ist eine Stehleuchte aus plissiertem Stoff, wie man ihn im Baumarkt findet. Der Lampenkörper wird auf unterschiedlich große Drahtringe genäht und so in eine stabile Form gebracht. Ein längliches Leuchtmittel im Standfuß unterstreicht den Lichtsäulen-Charakter. »Piegato« erstrahlt in diffusem, warmem Licht und ist auch in ausgeschaltetem Zustand sehenswert. Die Größe kann nach Belieben variiert werden, je nachdem welche Radien die gewählten Drahtringe haben.

Kosten: 60 Euro

Zeit: 2 Stunden

Was man braucht: Steck- und Nähnadeln, Faden, Metallringe, Stift, Schere, Lineal, zylindrischer Lampenschirmrahmen, Leuchtmittel, Plisseestoff, Kabel mit Lampenfassung

DIY-Anleitung: Stehleuchte »Piegato« zum Selbermachen

5. Hängeleuchte »HL01« von Martin Hirth

DIY müsse nicht unbedingt nach Selbstgebasteltem aussehen, sagt Martin Hirth. Für seine Hängeleuchte fand er einen elastischen Stoff (Lycra), dessen feines Gewebe ein angenehm diffuses, nicht blendendes Licht erzeugt und über die ganze Leuchte eine zurückhaltende Hülle spannt, die alles Gebastelte versteckt. Es entsteht eine harmonische Kombination von glattgestreifter Fläche (oben) und einem lockerfaltigen Volumen (unten). Halt bekommt das Ganze durch einen kreisrund gebogenen Schweißdraht. »Der Stoff gibt eine Form vor, die sonst nur industriell zu fertigen wäre, den Rest erledigt die Schwerkraft.« Hirth hat zwei Größen für uns entworfen, aber natürlich ist auch jede andere Größe denkbar. (zur Anleitung)

Kosten: 40 Euro

Zeit: ca. 2 Std.

Martin Hirth

wurde 1987 geboren und studierte an der Academy of Art and Design in Offenbach am Main, wo er seither lebt und selbstständig arbeitet - zwischenzeitlich als Assistent von Sebastian Herkner. Mit vielfach prämierten Arbeiten machte Hirth auf Messen auf sich aufmerksam. Er ist unter anderem für die Hersteller Pulpo und Schönbuch tätig. »Wir brauchen langlebige, umweltfreundliche Produkte, keine, die nur Trends folgen«, sagt Hirth.