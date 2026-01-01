Hier werden Bäume wahr

Von Lisa Ertel und Jannis Zell

Die Leiter mit dem Titel 3 Times 8 Years gehört zu einer mehrjährigen Serie, in der Lisa Ertel und Jannis Zell verschiedene Leitern aus früheren Weihnachtsbäumen fertigten. Die Bäume wurden nach den Feiertagen von den Straßen gesammelt, entrindet, segmentiert und neu zusammengefügt. Zum Nachbauen ist die Leiter recht anspruchsvoll. Die Haken aus den kräftigen Seitensprossen der Weihnachtstannen, die die beiden Künstler I-J-S Haken nennen, sind aber mit Kabelbindern und etwas handwerk-lichem Geschick schnell gemacht. Dadurch hätten die kleinen, biegsamen Zweige mehr als nur einen großen Auftritt an Weihnachten, sagen Ertel und Zell. Statt Kugeln halten die Haken dann das Zitronennetz in der Küche, den Schlüssel im Flur oder das Handtuch im Bad.