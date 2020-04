»Die haben alle diese Bilder aus Bergamo im Kopf«

Ich werde gerade von vielen Freunden und Bekannten angerufen: Mensch, musste gerade so an dich denken – wie geht’s dir denn, was ist bei euch los, packst du das alles? Viele bieten auch Hilfe an. Nicht nur Freunde. Auch Fremde. Ich bekomme E-Mails von Menschen, die mal von uns gehört haben, bei uns auf einer Trauerfeier waren – und nun fragen: Wie kann ich Sie unterstützen, brauchen Sie Hilfe?