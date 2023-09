Unbekanntes unter uns

Gestatten Sie einige Anmerkungen, die Schnabelfliege Bittacus hageni betreffend. Dem einen Leser oder der anderen Leserin ist sicher der Aufsatz Zum Kopulationsverhalten des Mückenhaftes Bittacus italicus von Erika und Gerhard Mickoleit in Erinnerung, 1978 erschienen in ­Entomologia Generalis. Hier wurde erstens beschrieben, wie das männliche Tier den Geschlechtsakt durch Übergabe eines Beutetiers an das weibliche Tier einleitet. Zweitens enthüllte der Text, dass Angehörige dieser Art die Kopulation in Facie-ad-faciem-Stellung absolvieren, von Angesicht zu Angesicht. (Manchem ist diese Schnabelfliegen-Praktik vielleicht aus persönlichem Erleben erinnerlich.)