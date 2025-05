Einst, liebe Kinder, in einem anderen Jahrhundert, da war man von Menschen umgeben, die einem bei jeder Gelegenheit halfen.

Zum Beispiel hatten wir einen Hausmeister, der hieß Kraftczyk und wohnte im Erdgeschoss. War in der Wohnung was kaputt, eine Lampe zum Beispiel, fragte man ihn morgens am Mülleimer oder auf dem Weg zur Bäckerei, ob er vielleicht … ? Manchmal kam er gleich mit oder stand mittags in der Tür und reparierte, was defekt war. Dann drückte man ihm ein größeres Geldstück