Herr Ooooober!

Ich beschwere mich ungern im Restaurant. Bruno, mein alter Freund, hat kein Problem damit. Einmal ließ er in einem sehr gehobenen Lokal drei Flaschen Wein nacheinander zurück-gehen, weil sie alle korkten. Er war dabei ganz ruhig. Der außer-ordentlich distinguierte Ober musste beim dritten Mal seinen Ärger mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln (auch Atemübungen) bekämpfen. Er schaffte es und akzeptierte die Bemängelung ohne Debatte.

Lange her. Bruno sagt heute noch, er habe recht gehabt, alle Weine hätten Korken gehabt, das