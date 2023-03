Das neue Normal

Ich bin 1956 geboren. 1974 habe ich Abi­tur gemacht. Danach war ich knapp zwei Jahre lang Zeitsoldat, genügte also nicht nur der Wehrpflicht, sondern war freiwillig etwas länger bei der Bundeswehr. Schließlich habe ich studiert, dann zu arbeiten begonnen.



Ich kann mich an zwei Situationen in meinem Leben erinnern, in denen ich aus anderen als privaten Gründen richtig große Angst hatte. Die eine war jene Nacht, in der wir als Soldaten aus den Betten ­geholt und in unsere Leopard-Panzer geschickt