Ohne Hauer kein Aua

Eines regnerischen Tages im Jahr 2019 hatten der Paläontologe Min Zhu und seine Kollegen von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften eine längere ergebnislose Suche nach Fossilien hinter sich, als sie einen Felsen in der Nähe einer Straße im Süden Chinas untersuchten. Sie taten dies, wie ich mir vorstelle, frustriert und enttäuscht und vielleicht mit dem Satz auf den Lippen: Na gut, dann gucken wir uns halt diesen blöden Stein auch noch an, bevor wir endlich was essen gehen. Meißelten ihn