Vor Kurzem fuhr ich von München in meine Heimatstadt Braunschweig. Umsteigen in Halle. Der Intercity kam nicht. Eilig hüpfte ich in den Regionalexpress nach Magdeburg, wo ich braunschweigwärts umstieg. Weil mir die Namen der vielen Orte gefielen, in denen wir hielten, postete ich die Haltestellen auf Facebook: Zöberitz etwa und Stumsdorf, Weißandt-Gölzau und Arensdorf (Köthen), auch Sachsendorf (Calbe), Dreileben-Drackenstedt und viele mehr, schließlich Marienborn. Ich fügte hinzu, nun wüsste ich, warum das Land Sachsen-Anhalt heiße.

Kaum je zuvor habe ich