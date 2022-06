Seepferdchen im Cyberspace

Wie ich höre, ist es in China an vielen Universitäten üblich, dass Studenten vor ihren Examina einen Schwimmtest absolvieren. Das heißt: Wer einen Bachelor- oder Master-Grad erwerben will, darf nicht Nichtschwimmer sein, eine kluge Idee. Schwimmen kann überlebensnotwendig sein. Ganz pragmatisch gesehen: Es ist nicht sinnvoll, dass jemand seinen Kopf jahrelang mit mathematischen Formeln, subtilen Kenntnissen des Geschlechts-lebens von Pandabären oder Gedichten aus der Zeit der Tang-Dynastie zwischen den Jahren 618 und 907 füllt, nur um dann im See um