Neulich – es war ein Wetter, bei dem man kein Meerschweinchen vor die Tür gejagt hätte – begab ich mich zur Mittagszeit (wie immer seit einem Jahr) vom Büro in meine Wohnung, eine Strecke von 150 Metern, auf der ich fünf Lokale passiere. Und vor einer dieser Gaststätten, die – bis auf die komplett geschlossene Kneipe – Wegzehr (altes deutsches Wort für food to go) anbieten, sah ich etwas, das mir im Hirn steckenbleiben wird, bis ich dereinst in Demenz verlösche: einen gut gekleideten Mann, der eine Alumi­niumschale auf eine grau verschmierte Fensterblechbank gestellt hatte und aus diesem napfartigen Gefäß etwas Asiatisches heraus­gabelte, dabei dem aus tiefem Himmel herabnieselnden Weltengrau den Rücken zuwendend.

Ja, liebe Freundinnen, so wird, neben allem anderen, diese Zeit auch gewesen sein: Wir aßen in den Straßen. Wie viele solcher Menschen habe ich in den vergangenen Monaten in der Stadt gesehen, in Hauseingänge geduckt, vor Imbissen wartend, Speisetüten tragend dem eigenen kalten Herd entgegeneilend! Nicht jeder hat Zeit und Fähigkeit, daheim und nestsässig zwischen Chinesischlernen, Kellerputzen und Klöppelarbeiten opulente Mahlzeiten zu kochen. Manche müssen nehmen, was der Vietnamese am Eck zusammenwokt.

Man muss kein Bruddler sein, um das nicht

Seit einem Jahr liegt neben meinem Schreibtisch Walter Serners ­schmales Büchlein Letzte Lockerung. Nun, da wir uns wieder ersten Lockerungen entgegenfreuen, nehme ich es zur Hand. Serner, 1942 von den Nazis ermordet, war einer der wichtigsten Dadaisten, sein Werk richtet sich gegen alle Versuche irgendwelcher Sinnstiftung, es sucht die Freiheit im Unsinn. Deshalb ist es gut zu lesen in diesen verkrampften Zeiten. Der Text ist 1918 erschienen. Gleich zu Anfang heißt es, den Zustand der Welt betreffend: »Um einen Feuerball rast eine Kotkugel, auf der Damenseidenstrümpfe verkauft und Gauguins besprochen werden.«

Das muss man sich doch in aller Ruhe

Lockerungen. Wenn man ein Wort zu oft gehört

»Wo des Frühlinges Pracht hier blühete, / dort ungefärbt noch / Knospete, dort rothschwellend der Keim / aus dem Lockeren vordrang: / Tulpen, die vielfach gestreift den geschlossenen Kelch an dem Licht-stral / Öfneten, buntes Aurikelgemisch, und bräunlicher Goldlak …« Das dichtete Johann Heinrich Voß, so um 1800 herum, weiß ja auch keiner mehr. Der Frühlingsmorgen heißt das Gedicht. Nur aus lockerem Boden wächst was gut heraus.

Der Text entgleitet mir, merken Sie’s? Ist Absicht.

Was wollte ich noch sagen? Ach so, ja: