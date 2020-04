»Sex ist gerade ohnehin sinnvoll: ein Orgasmus stärkt das Immunsystem«

SZ-Magazin: Frau Wagner, erinnern Sie sich, wann das Thema Coronavirus zum ersten Mal aufkam in Ihrer Praxis?

Beatrice Wagner: Kann ich in meinen Gesprächsnotizen nachsehen, Moment ... das war am 19. März. Im Gespräch mit einem Paar, das eigentlich in einer Trennungsphase war, aber durch die Ausgangsbeschränkungen zusammenbleiben muss. Durch das notgedrungene Daheimsein merken die beiden gerade, dass sie eigentlich doch gut als Paar funktionieren. Die Frau kann nicht mehr so durch die Weltgeschichte hüpfen, was den Mann immer gestört hat, der oft im Home-Office gearbeitet hat und introvertierter ist als sie.