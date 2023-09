Wie sich beim Kochen Geld sparen lässt

SZ-Magazin: Was ist der erste Schritt, wenn ich günstiger kochen möchte?

Hanna Olvenmark: Vorbereitung hilft immens, die fängt schon vor dem Kochen und Einkaufen an. Ich empfehle, aufzuschreiben, was man einkaufen möchte. Fangen Sie zuhause an, schauen Sie in Ihren Kühlschrank und Ihren Vorratsschrank, um zu sehen, was Sie bereits haben und was Sie noch kaufen müssen. Nicht erst im Laden entscheiden. Dort sind wir oft stark von unseren Emotionen geleitet. Wenn Sie hungrig oder gestresst oder traurig oder sogar glücklich sind, kaufen Sie jeweils andere Dinge, die Sie vielleicht gar nicht brauchen.