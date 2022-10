Mein Supersommer ohne Supermarkt

Die ganze Sache begann mit einer gewissen Ironie, das will ich nicht verschweigen. Im Frühjahr reiste ich mit meiner Freundin durch Mittelamerika. Wir hatten also schon eine große Menge CO2 verblasen, als wir im Dschungel von Costa Rica auf einen Typen trafen, der uns erklärte, wie wir klimafreundlicher leben könnten. Der Mann trug eine Machete, hieß Adrien und war ein belgischer Aussteiger. Als junger Student in Brüssel hatte er etwas tun wollen gegen die Klimakrise, war hierhergezogen, hatte 65 Hektar