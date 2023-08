Pesto für alle Lebenslagen

Pestare ist das italienische Wort für »zerstoßen/zerreiben« und beschreibt eigentlich nur die Bewegung, mit der Kräuter in einem möglichst großen Mörser, mit Salz, Öl und Gewürzen zerrieben werden. Das Ergebnis heißt dann Pesto, eine Kräuterpaste. Trotzdem denken die meisten von uns bei Pesto zunächst an Pesto alla Genovese – eine Basilikumpaste mit Knoblauch, Pinienkernen, Parmesan und Olivenöl aus Ligurien. Schmeckt wunderbar mit Linguine und feinen grünen Bohnen, mit oder ohne Kartoffelwürfel.

In einem Restaurant in Mailand, in dem ich mal