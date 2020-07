Die besten Shaved-Ice-Rezepte

Japaner essen Kakigori seit 1200 Jahren. In Deutschland kennt man es als »Shaved Ice«: geschabtes Wassereis auf der Basis von Eiswürfeln. Am bequemsten stellt man es mit einer elektrischen Shaved-Ice-Maschine her. Oder mit einer originalen Kakigori-Maschine aus Japan, die man im Internet bestellen kann. Aber Vorsicht: In Japan sind Geräte auf 100 Volt Spannung ausgelegt, in Deutschland benötigt man für Kakigori-Maschinen ­einen Spannungswandler.

Man kann Eiswürfel oder größere Eisblöcke auch mit einem Cutter mit Edelstahlklingen zu feinem Eisschnee zerkleinern, den