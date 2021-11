»Einfrieren liegt wieder im Trend«

SZ-Magazin: Sie sind Köchin und haben ein Buch übers Einfrieren geschrieben. Liegt das Thema wieder im Trend?

Susann Kreihe: Ja, weil Nachhaltigkeit für viele Menschen eine immer größere Rolle spielt. Es werden heute viel zu viele Lebensmittel wegegeworfen. Noch in der Generation unserer Großeltern, die einen Krieg erlebten, wäre das undenkbar gewesen. Meine Familie stammt aus der ehemaligen DDR, bei uns wurde viel selbst angebaut und eingefroren, man lebte von dem, was man im Garten hatte. Jetzt kommt man zu dieser Lebensweise zurück und überlegt: Was mache ich denn mit dem halben Brot, das ich übrighabe? Einfrieren ist eine ganz simple Art und Weise, um Lebensmittel aufzubewahren und haltbar zu machen. Ich habe bei der Recherche zu meinem Buch sogar ein kurioses Video übers Einfrieren auf Tiktok gesehen.