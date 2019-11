Liebe wird aus Müll gemacht

Blumenkohlblätter: Müll. Rosmarinstängel: Müll. Kartoffelschalen, Käserinde, verschrumpelter Salat: Müll, Müll, Müll. Rund 35 Prozent der Lebensmittel, die in der Küche von Skye Gyngells Restaurant The Spring in London zusammenkamen, landeten im Abfall. Damit lag die 56-Jährige, die gerade vom Restaurantführer Square Meal zur britischen Köchin des Jahres gewählt wurde, mit ihrem Restaurant knapp über dem weltweiten Durchschnitt: Insgesamt werden 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel im Jahr weggeworfen, das ist ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel. In der EU macht das 179 Kilo pro Person im Jahr und damit mehr als genug, um die ganze Weltbevölkerung zu ernähren.