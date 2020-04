Die Unpassenden

Matthias, Martin, Paul und Annika feiern ihren Schulabschluss mit Apfelsaft und einem geteilten Eisbecher. Es ist Juni 2019, ein warmer Abend, an dem es langsam dunkel wird. Die vier sitzen an Straßentischen eines Restaurants in Wien. Mit ihren Füßen zeichnen sie Muster in den Schotter unter dem Tisch, man hört das dumpfe Geräusch der übereinanderrollenden Steinchen. »Ein Lebensabschnitt endet«, sagt der Klassenlehrer Bernhard Hager, als gerade die Lichterketten über ihren Köpfen angehen.

Acht Jahre lang sind Martin Schindler,