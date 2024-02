Die schwerste Entscheidung

Hinweis: In dem folgenden Text wird ein Schwangerschaftsabbruch plastisch geschildert.

Zwei Tabletten liegen in meiner Hand. »Wenn Sie die einnehmen«, sagt die Krankenschwester, »können Sie Ihre Entscheidung nicht mehr rückgängig machen.« Auf dem Nachttisch sehe ich die Kopie des Aufklärungsbogens und eine Notiz für die Pathologie. An der Wand ein Bild vom Meer. Die Tabletten, sagt die Schwester, würden den Eingang meiner Gebärmutter etwas weicher machen. So könnte der Arzt später im Operationssaal das OP-Besteck einfacher einführen. Doch schon mit