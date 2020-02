Der Tod darf uns nicht scheiden

Ich will neben mei­nem Mann begraben werden. Und mein Mann neben mir. Das klingt schön und einfach. Ist es aber nicht.

Vor ein paar Monaten standen mein Mann, seine Schwester und ich auf dem Friedhof hoch über dem Starnberger See, dort, wo ihre Eltern begraben sind. Blumen arrangieren, Unkraut zupfen, die Dauerkerze wieder anzünden, schweigen. Ich hielt mich ein wenig abseits und schaute auf den See, dachte irgendwas, was ich längst vergessen habe. Da fuhr plötzlich eine Gewissheit in