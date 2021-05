Sendungsbewusst

Petra Gerster sitzt in der Maske des ZDF, vor ihr ein Spiegel, der fast die ganze Wand einnimmt. Auf der Ablage Make-up-Schatullen und Schminktiegel, daneben ein Stapel Meldungen von Nachrichtenagenturen. Es ist Viertel vor vier an einem Nachmittag Ende Februar 2021, Vorbereitung auf die Sendung. Gerster unterstreicht Sätze auf Zetteln, die Maskenbildnerin dreht blonde Haarsträhnen auf große Wickler. Die Haare machen darf sie, schminken zurzeit nicht – Corona. Also schminkt Petra Gerster sich selbst. 27 Glühlampen am Spiegel leuchten ihr

Ach, die Falten. Sichtbarstes Zeichen des Älterwerdens, jede und jeder über 30 hat sie, und mit jedem Jahr werden sie tiefer. Auch die von Petra Gerster. Schon steht die große Frage im Raum: Sind die Falten ein Problem für sie? Die noch größere: Macht sie irgendwas? Halt, stopp! Niemand würde einen Mann das fragen, Claus Kleber zum Beispiel. »Herr Kleber, gucken Sie morgens noch gerne in den Spiegel?« – »Herr Kleber, ist Botox ein Thema für Sie?« Das ist die

Um Viertel nach vier sieht Petra Gerster so aus, wie man sie aus dem Fernsehen kennt: ziemlich perfekt. Frisur sitzt, Falten wegblendendes Make-up sitzt, knallroter Lippenstift sitzt, »Red Rock«, etwas verdünnt, weil Gerster sonst wieder Post bekommt, dass das nun aber einen Tick zu rot war. Noch knapp drei Stunden bis zur Sendung. In ihrem Büro im dritten Stock schreibt Gers­ter jetzt ihre Moderationen. Sie geht so früh in die Maske, damit das Aussehen erledigt ist und sie danach Zeit

Um halb sieben verlässt Gerster ihr Büro wieder, sie trägt jetzt statt Jeans und Bluse ein rotes Kleid und Pumps, und sie hat es irgendwie geschafft, sich in den vergangenen zwei Stunden nicht den Lippenstift im Gesicht zu verschmieren oder die Frisur durcheinanderzubringen. Kurz über den Hof, frische Luft schnappen, dann über einen langen Flur ins Nachrichtenstudio, genannt »die grüne Hölle«, wegen seiner knallgrünen Wände. Das Publikum sieht sie nicht, das Grün ist die virtuelle Kulisse, aus der per Computer der blaue heute-Hintergrund wird. Ein gewaltiger Moderationstisch, Petra Gerster sieht klein aus an ihm, über ihr mehrere Dutzend Scheinwerfer, vor ihr die Kameras.

18:45 Uhr. Die heute-Melodie erklingt zur Probe eine Viertelstunde zu früh, Petra Gerster kündigt über die eingeblendeten Bilder drei Top-Themen an, den Überblick, der jede 19-Uhr-Sendung einleitet.

Öffnungsperspektiven für die Bürger: Bund und Länder suchen nach Möglichkeiten, die Corona-Maßnahmen zu lockern.

Baustelle Wohnungsbau: Die Bundesregierung sieht ihre Förderziele fast erreicht. Scharfe Kritik kommt dagegen von Investoren und Mieterschutz. Und:

Zurück in die Wildnis: Auf Borneo finden Orang-Utans wieder neuen alten Lebensraum.

18:52 Uhr. Die

18:59 Uhr. Jetzt sieht das Fernsehpublikum schon die große Uhr, den Sekundenzeiger, tickticktick, heute-Melodie, Petra Gers­ters Stimme, die die Top-Themen ankündigt. Schwenk ins Studio, lächelnde Petra Gerster. »Guten Abend und herzlich willkommen bei den 19-Uhr-Nachrichten am Dienstag.«

Petra Gerster moderiert die Hauptausgabe der heute-Sendung seit mehr als 20 Jahren. Als sie am 23. Februar dieses Jahres die Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßt, sind es noch drei Monate und gut 40 Sendungen, bis sie zum letzten Mal durch die Sendung führen wird. Eines der wichtigsten Gesichter des ZDF wird vom Bildschirm verschwinden, am Mittwoch, dem 26. Mai, um zwanzig nach sieben. Zeit, die Aufmerksamkeit einmal ganz auf sie zu richten. Was macht sie aus? Was wären die Top-Themen in einer Sendung über Petra Gerster?

Dass sie gendert,

Baustelle Gendersternchen: Gehört es in eine Nachrichtensendung? Kritik kommt von Zuschauern.

Was noch?

Was Privates natürlich.

Rückkehr ins Privatleben: Petra Gerster und Christian Nürnberger über Gleichberechtigung in der Beziehung.

Was noch?

Petra

Doch

Sie

Öffnungsperspektiven für Frauen im Fern­sehen: Was es bedeutet, dass Petra Gerster die erste Moderatorin ist, die eine Hauptnachrichtensendung noch mit Mitte 60 moderiert.

Petra

Alter ist ein heikles Thema, für die allermeisten Frauen. Eine Industrie lebt davon, immer neue Cremes auf den Markt zu bringen, die die Falten auffüllen, aufpolstern, wegschmieren sollen. Cremes mit Hyaluronsäure, Cremes mit Kollagen, Cremes mit Retinol, Vitamin E, CBD, immer neue Produkte »für glattere Haut«, »für einen strahlend frischen Teint«, immer neue Tipps überall, »was wirklich gegen Falten hilft«. Für die meisten Frauen ist es nicht leicht zu altern, und für Frauen in der Öffentlichkeit potenziert sich das Problem um ein Vielfaches: Sie werden beim Altwerden live beobachtet. Wenn Petra Gerster um 19 Uhr die heute-Nachrichten moderiert, gucken im Schnitt 4,3 Millionen Menschen zu. Und nicht nur die. Auch die Programmverantwortlichen. Und das in einer Gesellschaft, in der immer noch gilt: Jung gleich schön. Im Fernsehen sowieso.

Mainz.

Gerade hat ein anderes Nachrichtengesicht aufgehört: Jan Hofer. Vor Weihnachten hat er am Ende der Tagesschau seine Krawatte abgenommen als Zeichen, dass es das jetzt war. Nach 35 Jahren. »Kann ich leider nicht nachmachen«, sagt Gerster. »Eine tolle Geste.« Fand Deutschland auch, jubelnde Zeitungsartikel über Mr. Tagesschau, unter dem Hashtag #ehrenjan verabschiedeten seine Fans ihn in den sozialen Medien. Jan Hofer war fast 69, als er aufhörte, wie andere Moderatoren arbeitete er bis an die Rentengrenze, als wäre es das Normalste der Welt – beziehungsweise darüber hinaus.

Petra Gerster hingegen erinnert sich gut an den Satz, der fiel, als sie 1998 nach Mainz kam, um die heute-Sendung um 19 Uhr zu moderieren, damals war sie 43. Der Satz lautete: Das können Sie jetzt gut noch zehn Jahre machen. »Ich dachte: Na toll, dann bin ich 53 – und was mache ich dann?« Sie habe nicht damit gerechnet, dass es so lange gehen würde, wie es jetzt ging, sagt Gerster. »Weil für Frauen eben andere Gesetze galten.« Aber dagegen habe sich schon damals alles in ihr gesträubt. Petra Gerster klingt so, als ob sich auch heute noch alles sträubt bei dem Gedanken daran, als ob sie sich gerade innerlich rüstet für ein Gespräch, bei dem es um die nächste Vertragsverlängerung geht.

Ihre

Vor

Petra

Petra

Vor 50 Jahren, am 12. Mai 1971, Gerster war 16, moderierte in der Bundesrepublik zum ersten Mal eine Frau die Nachrichten: Wibke Bruhns führte durch die Spätausgabe von heute. In der DDR war man bereits weiter, dort moderierte seit 1963 Anne-Rose Neumann die Nachrichten des Deutschen Fernsehfunks. Nun war es auch in der BRD so weit. Dass das ZDF Bruhns moderieren ließ, war in aller Schnelligkeit entschieden worden – und es war dem Bestreben der Männer geschuldet, Erster zu sein: Beim ZDF hatte man mitbekommen, dass die ARD überlegte, erstmals eine Frau bei der Tagesschau einzusetzen. Also beschlossen die ZDF-Männer beim Bier: Denen stehlen wir die Show. So steht es im Buch Nachrichtenzeit, den Erinnerungen von Wibke Bruhns. Die war damals zufällig in der Männerrunde beim Bier dabei – und bekam so den Job. Bruhns starb vor zwei Jahren, aber sie hat in ihrem Buch detailliert beschrieben, wie sie eine Woche später Platz nahm auf dem Nachrichtenstuhl. Und wie beim ZDF die Telefone klingelten. Sie rede über Dinge, von denen sie keine Ahnung habe! Sie solle sich doch bitte um Mann und Kinder kümmern! Ihre Brüste seien zu klein! Männer schickten per Post Adressen von Hotels, wo sie ihr »ihre Weiblichkeit« zurückgeben wollten. Auf einem Heiligenbild stand die Nachricht: »Gott straft Frauen, die ihren angestammten Platz verlassen.« Bruhns verließ das ZDF nach knapp 400 heute-Sendungen und nicht mal zwei Jahren. Die Nachrichten im bundesdeutschen Fernsehen waren erneut frauenfrei.

1976 begann Dagmar Berghoff bei der Tagesschau. Sie war gelernte Schauspielerin. Eine journalistische Ausbildung war nicht nötig, um die Tagesschau um 20 Uhr zu präsentieren. Anders als beim ZDF werden die Nachrichten in der Hauptausgabe bis heute nicht moderiert, sondern in der Redaktion geschrieben und von Sprechern gelesen. Und seit Dagmar Berghoff auch von Sprecherinnen. Sicherheitshalber war bei ihrer ers­ten Sendung einer der Sprecher mit im Studio, wird Berghoff in einem Gespräch erzählen – falls sie umkippen würde vor Aufregung. Karl-Heinz Köpcke, damaliger Chefsprecher, war der Meinung, Frauen könnten keine harten Nachrichten lesen. Er fürchtete, sie könnten bei manchen Meldungen in Tränen ausbrechen. Der Wunsch, eine Frau einzustellen, kam beim NDR nicht von ihm. Sondern von oben. Köpcke nannte Dagmar Berghoff fortan »Fräulein Berghoff«, obwohl es schon damals überholt war. Sie nannte ihn im Gegenzug »Pascha«.

Als erste Frau bei der Tagesschau wurde Dagmar Berghoff schnell berühmt. Die Hörzu wollte ihr direkt die Goldene Kamera verleihen, ein angesehener Preis. Aber wofür sollte sie ihn bekommen, fragte sich Berghoff? Nur dafür, dass sie eine Frau war? Keiner der Sprecher hatte eine Goldene Kamera, weil er die Nachrichten las. Sie lehnte den Preis ab. Unter Druck setzte sie sich selbst am meisten – weil sie es besonders gut machen wollte. »Sonst wäre der Job wieder auf Jahre verloren gewesen für die Frauen«, sagt Dagmar Berghoff. »Jeder Haspler, jeder Versprecher war für mich eine Katastrophe.« Berghoff blieb 23 Jahre bei der Tagesschau, in Tränen brach sie nie aus.

Beim ZDF begannen nach Wibke Bruhns 1978 Rut Speer und Ulrike von Möllendorff als Moderatorinnen der heute-Sendung um 19 Uhr. Petra Gerster studierte zu diesem Zeitpunkt Slawistik und Germanistik in Konstanz. Sie erlebte die Frauenbewegung der Siebzigerjahre, wurde früh Feministin. »Bis zum Ende des Studiums dachte ich: Die Welt steht mir offen, das geht alles immer so weiter.« Dass es mit der Gleichberechtigung vielleicht doch noch nicht ganz so weit her war, habe sie erst mit dem Einstieg in den Beruf gemerkt. Wobei: In ihren Beziehungen erlebte sie es schon früher. »Erst fühlen sich Männer von einer selbstbewussten Frau herausgefordert, da ist es eine Art von Flirt, ein spielerisches Kräftemessen, das eine Weile ganz interessant ist. Dann kippt es meistens.« Sie hasse Machtspiele. Und entschied: Bloß keinen Macho.

Petra Gerster volontierte nach dem Studium beim Kölner Stadtanzeiger, vorher aber ging sie noch für einige Monate nach Paris. Im April 1982, sie war 27, saß sie dort in einer Bibliothek und las die Zeit. Damals gab es dort eine Seite mit Heiratsanzeigen, die las Gerster auch. Und fand die Anzeige eines Mannes, der sich als »Redakteur bei einer überregionalen Tageszeitung und auch sonst ein ziemlich hoffnungsloser Fall« beschrieb.

Er

Christian Nürnberger, damals 31 und Redakteur bei der Frankfurter Rundschau, hatte entschieden, dass es Zeit für etwas Ernstes sei. Keine Affären mehr. Er wollte heiraten. Die Frau fürs Leben würde er nicht in einer Bar kennenlernen, dachte er. Und da es 1982 kein Parship und kein Tinder gab, inserierte er in der Zeit. Es schrieben 400 Frauen. Nürnberger sortierte, wer gar nicht in Frage kam und wer in die Top 10. Dann traf ein Brief aus Paris ein. »Wenn man bedenkt, was für ein wahnsinniger Zufall das war«, sagt Nürnberger heute. »Da sitzt eine wildfremde Person 600 Kilometer von mir entfernt in einer Bibliothek und liest das.«

Sie

»Immer

Es

»Sowie

»Ja,

»Das

»Ich

Nach der Hochzeit erkrankte Petra Gerster schwer, ein Tumor im Rücken. Er war nicht bösartig, aber er hatte einen Wirbel zerstört. Sie musste operiert werden, wochenlang lag sie im Krankenhaus im Gipsbett. Danach musste sie fünf Jahre warten, ehe sie überhaupt versuchen durfte, schwanger zu werden. Als sie es schließlich wurde, war Nürnberger Textchef bei einem Münchner Technik-Magazin, und Gerster hatte angefangen, beim ZDF das Magazin Mona Lisa zu moderieren, ein Frauenmagazin. Keine Schminktipps, sondern Berichte über den Paragrafen 218, Vergewaltigungen im Jugoslawienkrieg und die Frage, ob es eine Quote für Vorstände braucht. Es war ein Karrieresprung für Gerster. Nürnberger war nicht mehr glücklich in seinem Job. Er kündigte.

»Ich

»Das

»Im

»Und

»Es

Gerster

»Die

»Befremdet«,

»Außerdem

»Doch,

»So

»Ich

»Das

Während Petra Gerster und Christian Nürnberger vor 30 Jahren ein Familien­modell lebten, das bis heute die Ausnahme ist, wurde es im Fernsehen zur Normalität, dass auch Frauen die Nachrichtensendungen von ARD und ZDF am Abend moderierten. Nur: Zu alt durften sie wohl nicht werden. 1985 hatte es eine Debatte darüber gegeben, ob Rut Speer mit Ende 40 zu alt sei für die heute-Nachrichten. In der Zeit erschien ein Artikel, in dem sich mehrere Moderatorinnen über den Druck äußerten, was Alter und Aussehen betraf. Die meisten von ihnen anonym. Die Überschrift des Artikels: »Am liebsten dünn und jung«. Rut Speer ging 1987, da war sie 50. Ulrike von Möllendorff verließ 1990 das ZDF, mit 51 Jahren. Beide sind bereits verstorben, sie können sich nicht über die Gründe für ihr Aus bei der 19-Uhr-Sendung äußern. Brigitte Bastgen schon. Sie wurde 1990 die Nachfolgerin von Ulrike von Möllendorff, da war sie 35. Acht Jahre später, mit 43, sollte sie den Platz verlassen – gegen ihren Willen.

Brigitte

Grund:

Die beiden Moderatoren, die damals ebenfalls die heute-Sendung um 19 Uhr moderierten, waren älter als Brigitte Bastgen. Der eine stand mit über 60 bereits kurz vor der Rente. Die zweite heute-Moderatorin hingegen war jünger. Katrin Müller hatte 1993 angefangen, mit 28. Inzwischen war sie 34. Nun würde sie das alleinige weibliche Gesicht der 19-Uhr-Sendung sein. Das junge Gesicht.

Brigitte Bastgen ist mit einem Anwalt verheiratet. Sie klagte. »Mein Thema war, dass Männer und Frauen nicht gleichbehandelt werden«, sagt Bastgen. »Ich wollte die Chefetage mit der Klage zum Nachdenken bringen.« In der Klage ging es um Bastgens Vertragssituation. Nicht ums Alter. Trotzem ging die Sache durch die Presse. Zu nah lag der Verdacht der Altersdiskriminierung. Bastgen selbst erhob den Vorwurf nie direkt – wie hätte sie ihn auch belegen sollen? Kein Chefredakteur und kein Intendant sagt schließlich seiner Moderatorin offen ins Gesicht, dass sie zu alt sei. Brigitte Bastgen sagte in der Öffentlichkeit also das, was sichtbar war: dass Männer auch mit Glatze, Schweinebäckchen und Hängelidern moderierten. Und die Frauen ein Verfallsdatum zu haben schienen. »Ich gehe davon aus, dass ich mir damals keine Freunde gemacht habe«, sagt Bastgen. Sie bekam aber etwas, was ihr wichtiger war: Respekt. Mit dem ZDF einigte sie sich außergerichtlich, was ihren Vertrag anging. Zurück auf den 19-Uhr-Platz kam sie nicht. Daraum sei es ihr bei der Klage auch nicht gegangen, sagt Bastgen. »Die Sendungen am Nachmittag sind nicht weniger wert für mich.« Sie moderierte die heute-Sendungen am Nachmittag – bis Ende 2020, da war sie 65. »Ich bin überzeugt, dass meine Klage damals mit die Basis dafür geschaffen hat, dass Frauen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht mehr aus Altersgründen diskriminiert werden«, sagt Bastgen.

Katrin Müller verließ die heute-Nachrichten damals kurz nach der Versetzung von Brigitte Bastgen ins Nachmittagsprogramm. Allerdings auf eigenen Wunsch. Ihr war die Redaktionsleitung einer neuen Sendung angeboten worden. Beim ZDF suchte man nun eine neue Moderatorin für die 19-Uhr-Sendung. Ekkehardt Gahntz, der damalige Redaktionsleiter der heute-Nachrichten, war es, der Petra Gerster ins Spiel brachte, die damals in München Mona Lisa moderierte. Sie war ihm schon vor einer Weile aufgefallen, er hatte sie persönlich kennen­gelernt, hatte da auch bereits vorgefühlt, ob sie Interesse hätte, sollte sich mal etwas tun bei der 19-Uhr-Sendung. Hatte sie. Jetzt rief er Gers­ter in München an. Würde sie überhaupt nach Mainz umziehen? Sie würde. Sie drehten eine Probesendung. Als der damalige Intendant Dieter Stolte sich diese ansah, sagt Ekkehardt Gahntz, habe er gesagt: »Ich glaube, die wird ein Star.«

Ekkehardt

Am

Bei

»Die

Berghoff

Doch,

Dass

Es

Petra Gerster gab zu ihrem 50. Geburtstag keine Interviews, weil sie keine Lust hatte, auf die Frage zu antworten, ob sie über ein Lifting nachdenke. Oder wie lange sie noch moderieren werde. Sie wollte sich erst mal selbst in Ruhe über ein paar Dinge klar werden. Am Ende schrieb sie ein Buch. Es heißt: Reifeprüfung. Die Frau von 50 Jahren. Es ist ein sehr ehrliches Buch, darin stehen auch einige Wahrheiten, die sie zuvor nicht öffentlich gemacht hatte. Sie erzählt darin von ihrem Tumor, von der ersten Operation und der zweiten, neun Jahre später, als er noch einmal zurückkam. Sie erzählt auch von der

Zeit

Das

Christine Westermann hat erlebt, wie weh es tut, wenn man plötzlich aussortiert werden soll. Sie moderierte nicht die Nachrichten, sondern Zimmer frei! Eine WDR-Sendung, die viel mehr von der Moderatorin und dem Moderator Götz Alsmann lebte, als eine Nachrichtensendung es je täte. Mehr noch: Die nur wegen des Duos so berühmt und beliebt wurde, wie sie es bis zu ihrem Ende war. Es hatte sie nie mit einem anderen Team gegeben, sie war auf Alsmann und Westermann zugeschnitten – und erfolgreich, seit mehr als 15 Jahren.

»Du bist ein Gesicht des Senders«, habe es immer geheißen, sagt Westermann. Die Worte klangen hohl, als sie nach einer Redaktionskonferenz von einem verantwortlichen Redakteur die »Wie-lange-noch?«-Frage hörte. Alt werden durfte das Gesicht des Senders wohl nicht. Christine Westermann hat mit sich gerungen, ob sie darüber reden soll, ob es sich nicht wie Nachtreten anhören würde. »Aber ich kann nicht nicht ehrlich sein«, sagt Westermann. Zu sehr setzen ihrer Meinung nach die Sender darauf, dass nichts an die Öffentlichkeit dringt. Sie wisse von einer Moderatorin, die bald ihre Sendung aufgeben muss – altersbedingt. »Männer haben das entschieden«, sagt Westermann. »Es ist ein männlicher Maßstab, mit dem entschieden wird, ob eine Frau noch fernsehtauglich ist.«

Sie war 65, als ihr gesagt wurde, dass Götz Alsmann eine neue Partnerin bekommen sollte. Christine Westermann, heute 72, erzählt am Telefon, wie sie aus dem Sender lief und draußen in Tränen ausbrach. Aber auf die Enttäuschung folgte auch Wut. Sie entschied sich, das Gespräch zu suchen. Denn nach außen sollte es sich natürlich einvernehmlich anhören, wenn sie ging: Zeit fürs Privatleben, noch mal was anderes machen und so weiter. Sie würde das nicht sagen, teilte Westermann mit. Sie würde die Wahrheit sagen. »Das wollte natürlich keiner. Dass es heißt: WDR trennt sich von Moderatorin, weil sie zu alt ist.« Man einigte sich darauf, dass sie die Sendung weiter moderieren könne, bis Zimmer frei! dann nach 20 Jahren eingestellt werden sollte. »Ich habe die Hoffnung, dass sich etwas ändert«, sagt Westermann. »Dass die Generation von Frauen, die jetzt nachrückt, ganz selbstverständlich im Fernsehen alt werden kann.«

Vielleicht

»Es

Aber die Frauen holen auf. Die politischen Talkshows werden alle von Frauen Mitte 50 moderiert. Sandra Maischberger ist 54. Anne Will 55. Maybrit Illner 56. Und auch in den Nachrichtensendungen und -magazinen werden die Frauen älter. Caren Miosga und Marietta Slomka sind 52. Gundula Gause ist 56. Susanne Daubner 59. Bei RTL aktuell moderiert Ulrike von der Groeben mit inzwischen 64 Jahren den Sport in der Sendung. Und in diesem Monat erhöht Petra Gerster mit 66 Jahren den öffentlich-rechtlichen Altersrekord von Dagmar Berghoff um zehn Jahre. Und um es ein für alle Mal zu klären: Sie habe sich endgültig dagegen entschieden, sich liften zu lassen, sagt Petra Gerster. Auch Botox komme für sie nicht in Frage.

Wer

Ende September 2020, in Berlin wird die Hedwig-Dohm-Urkunde verliehen, ein Preis des Journalistinnenbundes für das Lebenswerk einer Frau. Er geht an Petra Gerster, weil sie sich in ihrer Karriere so für Frauen eingesetzt hat. Wie das in einer Nachrichtenredaktion funktioniert, kann man erleben, wenn man an einer Redaktionskonferenz der heute-Sendung teilnimmt. Da wird Gerster recht aktiv, als es um die erste Generalsekretärin der Bischofskonferenz geht. Die sollte unbedingt in den Beitrag, sagt sie. Es gibt Einwände – das sei ein Verwaltungsposten, kein wirklicher Wandel. Aber es ist die erste Frau, beharrt Gerster. Am Abend ist die erste Generalsekretärin im Beitrag drin.

Es sind solche Kleinigkeiten, die die Berichterstattung gleichberechtigter machen, in der heute-Sendung und überall. Denn natürlich macht es auch in den Nachrichten einen Unterschied aus, ob immer nur Männer vorkommen oder auch Frauen. Ob in den Beiträgen nur Experten ins Mikro reden oder auch Expertinnen. Und natürlich denken Frauen eher an andere Frauen als Männer. Auch in dieser Hinsicht ist vieles einfacher geworden. Als Gerster 1998 als Redakteurin bei den Nachrichten anfing, sagt sie in ihrer Dankesrede, gab es dort zehn Prozent Frauen. Heute sind es 50 Prozent.

Nicht

Petra

Ihre

Ende

Und