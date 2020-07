Nicht immer nur die Guten

Vor einigen Tagen machte ein früherer SPD-Politiker einen scheinbar kontroversen Vorschlag: »Wie wäre es mal mit einer Button-Aktion unter dem Motto Wir sind Polizei?«, fragte Sigmar Gabriel: »Ich wäre dabei.« Vielen erschien dieser Anstecker-Vorschlag angesichts der aktuellen Diskussion über rassistische Polizeigewalt in den USA und ihre Parallelen in Deutschland ablenkend und unpassend. Vor allem aber ist er überflüssig, weil so ein Button eine Tatsache ausspräche, derer wir uns nur nicht so ganz bewusst sind: Wir sind längst Polizei. Im Fernsehen, im Kino und aus Kriminalromanen haben wir gelernt, zu denken, zu schauen und vor allem zu fühlen wie die Polizei.