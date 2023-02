»Ich möchte mein ADHS trotz allem um keinen Preis hergeben«

SZ-Magazin: Frau Boerger, ADHS ist mit vielen Klischees behaftet. Kennen Sie eines, das zutrifft?

Angelina Boerger: Es gibt dieses Klischee, dass bei Menschen mit ADHS das Zeitmanagement nicht gut funktioniert. Und ich würde sagen, das ist bei mir stark ausgeprägt. So sehr, dass ich mich selbst nicht verstehe: Ich habe drei Stunden Zeit, kann meine Fahrt in Ruhe planen – und am Ende komme ich doch zu spät. Dabei will ich pünktlich sein, wirklich. Aber ich verpasse den Bus oder sitze im falschen oder habe mir den Wecker auf den falschen Tag gestellt.