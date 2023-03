»Die Leber braucht sehr lange, um zu regenerieren«

SZ-Magazin: Frau Dr. Graßnickel, laut Volksmund leidet vor allem die Leber, wenn wir Alkohol trinken. Sie »wächst mit ihren Aufgaben«, und »wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar«. Ist an solchen Sprüchen was dran?

Vanessa Graßnickel: Ja, leider. Die Leber muss den Alkohol als erstes verarbeiten. Und weil Alkohol ein Gift ist, erledigt sie das mit Priorität eins und stellt alle anderen Aufgaben hinten an.

Was genau passiert da in der Leber?

Trinken wir Alkohol, kurbelt sie sofort die Produktion jener Enzyme an, die für den Abbau zuständig sind. Schon wenn wir mal im Urlaub ein paar Tage hintereinander mehr trinken, kann es passieren, dass sich das Organ vergrößert. Die Leber wächst also tatsächlich mit ihren Aufgaben.