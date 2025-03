»Für manche hier ist das Essen die einzige Freude, die sie haben«

Das Erste, das dir auffällt: Er ist so wahnsinnig gut gelaunt. Trotz der Herrgottsfrühe, seit sechs ist er im Dienst, trotz der drei, vier Stunden Schlaf, man sieht es ihm noch an: die Augen gerötet, der hellbraune Schopf zerzaust, als wäre er gerade aus dem Bett in die Küche geplumpst. Merkt man aber nicht, als das Telefon bimmelt. Fahrstuhl-Jazz. Sascha Jakobi schaut, als höre er die schönste Melodie der Welt. Küche, Jakobi, schönen guten Morgeeen! Er flötet die Worte so