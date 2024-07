»Schon kurze Fastenperioden kurbeln den Fettstoffwechsel an«

Herr Hauner, Fett hat einen üblen Ruf. Viele Menschen wollen es in der Nahrung meiden und am Körper am liebsten loswerden. Tut man dem Fett damit ein wenig Unrecht?

Wenn man sich die Geschichte der Menschheit anschaut, war die Fähigkeit, Energie in Form von Fettgewebe zu speichern, überlebenswichtig. Nur so konnten unsere Vorfahren längere Zeit, und wir sprechen hier eher von Wochen als von Tagen, mit wenig Nahrung auskommen. Dass Frauen Schwangerschaften überlebten und anschließend die Säuglinge stillen konnten, ist auch dem Körperfett zu verdanken.