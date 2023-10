»Es ist kein Mythos, dass zu wenig Schlaf dick macht«

An dieser Stelle lesen Sie den ersten Teil unserer Spezials zu den zwölf hartnäckigsten Gesundheitsmythen. Den zweiten Teil mit sechs weiteren finden Sie nächste Woche Dienstag an selber Stelle. Wenn Sie ihn nicht verpassen wollen, abonnieren Sie gern unseren Newsletter »Gesundheit!«, dann landen der Text – und viele weitere Tipps für ein gesundes Leben – direkt in Ihrem Postfach.



Prof. Hans Hauner: »Olivenöl enthält vor allem ungesättigte Fettsäuren. Diese wirken sich auf den menschlichen Stoffwechsel günstiger aus als etwa tierisches Fett. Normale Butter enthält zum Beispiel reichlich gesättigte Fettsäuren, die in zu großen Mengen den Cholesterinspiegel erhöhen und somit das Risiko für Herzinfarkte steigern. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es einen großen Vorteil für die Gesundheit hat, tierisches durch pflanzliches Fett zu ersetzen. Auch im Vergleich zu Sonnenblumenöl oder Maiskeimöl schneidet Olivenöl besser ab, weil diese Omega-6-Fettsäuren enthalten, von denen wir nicht zu viel konsumieren sollten.