»Zu hoher Blutdruck bleibt leider lange unbemerkt«

Felix Schönrath, obwohl die meisten Menschen den Sommer genießen, können hohe Temperaturen sehr belastend für den Kreislauf sein. Woran liegt das?

Felix Schönrath: Wenn wir von einem »wackeligen Kreislauf« sprechen, dann ist damit der Blutkreislauf gemeint. Er besteht aus dem Herz als Pumpe, den Blutgefäßen als Transportwege und dem Blut, das durch den Körper fließt. Das Blut transportiert Sauerstoff aus den Lungen zu den Organen und Zellen. Bei Hitze weiten sich vor allem die peripheren Gefäße, also die kleinen Gefäße in Armen und Beinen und im Magen-Darm-Bereich und nehmen mehr Blut auf. Das Blut sammelt sich in den Organen, der Blutdruck sinkt. So entstehen typische Kreislaufbeschwerden wie Schwindel oder Schwarzwerden vor den Augen.