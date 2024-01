»Wir sollten gut auf unseren Hüftbeuger aufpassen«

SZ-Magazin: Herr Eder, 30 Jahre lang betreuten Sie die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Physiotherapeut, 2018 war Schluss. Wie oft kamen Klinsmann, Klose und Co. mit Problemen am Hüftbeuger zu Ihnen?

Klaus Eder: Bei großen Turnieren fast täglich. Der Hüftbeuger, fachsprachlich Iliopsoas genannt, wird bei Sportarten wie dem Fußball besonders strapaziert. Nämlich genau dann, wenn die Gelenke im Hüft- und Beckenbereich durch schnelle Richtungswechsel hoher Belastung ausgesetzt sind. Da übertragen sich Erschütterungen von den Beinen über das Becken an die Lendenwirbelsäule und das Zwerchfell. Der Hüftbeuger verbindet all diese neuralgischen Punkte unserer Beweglichkeit miteinander.