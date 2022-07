In Würde krank

Diesmal würde mich der Rollstuhl hoffentlich nicht enttäuschen. »Wetten, dass ich schneller bin?«, hatte ich die Mitpatientin in der Rehaklinik gefragt. Beide saßen wir in so einem elektrisch betriebenen Gefährt. Doch mein Rollstuhl war das neuere Modell, und nur er hatte einen Rennhasen als Symbol für die höchste Geschwindigkeitsstufe (und eine Schildkröte für die niedrigste). Gute Voraussetzungen also. Ganz sicher war ich mir trotzdem nicht. Ein paar Tage zuvor hatte ich den Knopf mit der Hupe ausprobiert und war in