Kann man das viele Sitzen durch Sport am Abend ausgleichen?

Frau Jochem, seit einigen Jahren hört man einen Satz, den der US-Wissenschaftler James A. Levine geprägt hat: »Sitzen ist das neue Rauchen.« Stimmt das denn überhaupt?

Die Aussage ist natürlich sehr vereinfacht. Das Rauchen ist viel schädlicher als das Sitzen, nicht nur für einen selbst, sondern auch für die Menschen in der Umgebung. Die Gemeinsamkeit mit dem Rauchen besteht aber darin, dass man das sitzende Verhalten abstellen kann. Und dass es gesundheitliche Risiken birgt, die bei sehr vielen Menschen großen Schaden anrichten. Wir sitzen ja ständig, ob am Schreibtisch, in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Auto, auf dem Sofa.