Was ist dran am Hype um den Vagus-Nerv?

Herr Kroemer, in den sozialen Medien gibt es einen regelrechten Hype um den Vagusnerv. Eine Stimulation dieses Nervs soll sich positiv aufs seelische Befinden auswirken. Was ist der Vagusnerv?

Nils Kroemer: Der Vagusnerv ist eine ganz wichtige Verbindung zwischen Gehirn und Körper, eine Art Datenautobahn. Vagus bedeutet im Lateinischen »Umherschweifen«. Er heißt so, weil er alle wesentlichen Organsysteme verbindet, also quasi im Körper umherschweift. So leitet er Informationen von den Organen ans Gehirn und andersherum weiter. Das ist ein direkterer Weg als beispielsweise über Hormone, die über die Blutbahnen das Gehirn erreichen. So lässt sich über den Vagusnerv etwa die Geschwindigkeit des Verdauungstraktes regulieren oder auch die Herzrate erhöhen. Auch für die Stressregulierung ist er wichtig.