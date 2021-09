Lieber Weinbrand-Willy oder Mineralwasser-Merkel?

Vom G7-Gipfel in Cornwall ist mir ein Foto in Erinnerung geblieben. Angela Merkel, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Charles Michel und Mario Draghi sitzen auf einer Terrasse an einem kleinen Holztisch, sie haben halb leere ­Gläser vor sich und lächeln verkrampft in die Kamera. Die Szene fasziniert mich. Gruppenfotos bei internationalen Treffen sind ja normaler­weise ein Anlass, um Einigkeit zu inszenieren oder zumindest den Eindruck, alles unter Kontrolle zu haben. Diese fünf Politikerinnen und Politiker jedoch wirken wie Gäste