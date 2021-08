Selbstlob ist ein bisschen peinlich. Wir machen es deshalb kurz und schmerzlos: Vor zwei Jahren schrieb ich an dieser Stelle, die Hafer-, Soja- und Mandel-Milch habe es dann in die Mitte der Gesellschaft geschafft, wenn sie im Kühlregal neben der echten Milch steht, obwohl sie gar nicht gekühlt werden muss. Inzwischen ist es so weit. Der Haferdrink ist nicht mehr zwischen Backmischung und Thunfischkonserven zu finden, sondern auf Augenhöhe mit griechischem Joghurt und Schmand – ohne Grund gekühlt. Das nur