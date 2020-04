Brüderschwesternschaft 

Ein Moment wie ein Feuerwerk im Herzen, ein Blick bis auf den Grund, die Sekunde, in der zwei Menschen verstehen, dass zwischen ihnen mehr ist als dieser Abend am Tresen, dass der Abstand, in dem sie ge­rade so eben noch sitzen, genau jetzt zu schmelzen beginnt, dass dies die Minute ist, in der sie sich näherkommen – Teufel noch mal, wie hab ich das immer geliebt. Diesen Wimpernschlag ganz knapp vor dem ersten engen Kontakt. »Komm, wir trinken Brüderschaft.« –