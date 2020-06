Ein Löffel Lebensfreude

Das Kind hinterm Fenster, lustlos, antriebslos, traurig. Das Kind in der Pfütze, bewegungslos, ausgeknipst, traut sich nichts. Es droht unter dem Druck der Welt zu zerbrechen, oder an sich selbst, ich wusste nie so genau, was dieses Kind eigentlich hat. Ich bin im Matsch aufgewachsen, im Wald, rennend, laut und voller wilder Hoffnung auf alles Mögliche. Ich war immer mit Vollgas unterwegs und schwer zu bremsen.

Wenn ich abends, erschöpft von einem weiteren Speed-Tag, mit meinen Eltern auf der Couch