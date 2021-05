Das Schönste und Schrecklichste, das man tun kann

»Simone«, sagte mein Freund Achim. Er hatte sein Bierglas in der Hand, das Glas war auf halbem Weg zum Mund stehengeblieben, die Bewegung war erstarrt, sein Gesicht komplett außer Fassung. »Simone«, sagte er noch mal. »Das war das Schönste und gleichzeitig das Schrecklichste, was du jemals getan hast.« Es war schon spät in jener Nacht vor ein paar Jahren, und wir waren an der Endstation angekommen, bitte aussteigen und ab in die Karaoke-Bar. In Hamburg gibt es nur eine ernst

Was zur Hölle war passiert, das so schön und so schrecklich zugleich war? Nun. Eigentlich nichts Besonderes, nur was eben so passiert, wenn eine Frau ohne Filter auf eine Horde betrunkener Australier und einen dicken Mann mit einer Karaokemaschine trifft – ich habe in einem Moment völliger Selbstüberschätzung versucht, den Bee Gees das Wasser zu reichen. Dazu muss ich sagen, dass ich ganz gut singen kann. Alte Männer kann ich sogar richtig gut. Nick Cave, Leonard Cohen, traurige Seeleute, solche

In jener Nacht in der »Thai Oase« standen tatsächlich alle Münder offen, aber nicht vor Rührung oder Bewunderung oder Verknalltheit. Da war nur Entsetzen. Wie kann jemand so verstrahlt sein, sich an How Deep is Your Love zu versuchen? Da kann man auch gleich Etta James nehmen, Kate Bush oder Motörhead. Da muss man es schon können, und zwar im Sinne von Kunst. Aber ich dachte halt, ich könnte es. Und hier ist der entscheidende Punkt: Ich hatte ein bisschen was getrunken im Laufe der Nacht. Es gibt ja drei Möglichkeiten, Karaoke und Drinks zu verbinden.

1. Man trinkt so viel, dass man sich zwar noch zur Singmaschine mitschleifen lässt, lässt das Singen dann aber bleiben, weil es nicht mehr möglich ist. (In dem Stadium war mein kluger Freund Achim.)



2. Man benutzt die Drinks, um nach dem Singen die Scham zu betäuben.



3. Man hat gerade genug getrunken, um sowieso alles geil zu finden, was man macht, auch danach noch.

Ich komme grundsätzlich mit den Punkten zwei und drei durcheinander, vielleicht weil ich besser singen als rechnen kann. Das Ergebnis sind bizarre Momente. Im »Lollipop« in Bristol zum Beispiel wollte ich einem arroganten Literaturagenten aus London zeigen, wo der Hammer hängt, scheiterte wiederholt an Dolly Parton und komplimentierte ihn am Ende mit Purple Rain vom Hof, aber nicht, weil es so gut gewesen wäre. Auf einer Party in Berlin atmete ich Dusty Springfield aus, in einer Version von Elvis Presley, und na ja, in Hamburg hätte es bestimmt geklappt, ich schwör.

In der »Thai Oase« allerdings drehte der dicke Mann mir alias Barry Gibb einfach den Saft