14. Dezember: Winterstiefel

Weihnachten ist das Fest der Traditionen, da macht es doch Sinn, auch einen Klassiker zu verlosen: Der Winterstiefel »Maronibrater« von Ludwig Reiter ist ein seit Generationen bewährtes, und laut Hersteller »nahezu unverwüstliches Traditionsprodukt«. Hervorgegangen aus einem Filzstiefel mit Lederbesatz für Waldarbeiter und Bergbauern und mit Lammfellfutter ausreichend warm, um auch bei großer Kälte den ganzen Tag im Freien zu verbringen. Ob am Kinderspielplatz in München-Haidhausen, beim Aprés-Ski in Kitzbühel oder einfach nur beim Waldspaziergang um die Ecke.