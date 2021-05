Sitzt fabelhaft

Jetzt mal ehrlich

»Dass ich geblieben bin, war die richtige Entscheidung«

Die Deutsche Stephanie Fuchs und der Massai Sokoine Papaa haben sich 2011 in Tansania kennengelernt. Ein Jahr später sind sie in Sokoines Dorf gezogen. Sie sind verheiratet und haben einen fünfjährigen Sohn. Hier erzählen sie, was sie von der Liebe gelernt haben.