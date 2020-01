Es rollt und rollt

Die Furcht vor Clowns heißt fachgerecht Coulrophobie. Wer genau wissen möchte, wie sich das anfühlt, lese Stephen Kings Buch Es über den Horrorclown Pennywise. Zum Blu-ray- und DVD-Start von Es Kapitel 2 am 23. Januar verlosen wir ein Vintage-Rennrad von »Bici Bavarese« für Herren oder Damen. Ein (altes) Fahrrad spielt auch in Es 2 eine wichtige Rolle, dazu noch ein kleiner Tipp: Achten Sie in der Szene auf den Antiquitätenhändler, Sie könnten den »Schauspieler« erkennen.