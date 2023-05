Schön auf dem Teppich bleiben

Notquartier: die Ukraine-Kolumne

»Es ist besser, mehrere Kinder zu haben. Falls mal eins stirbt«

Unsere Kolumnistin fragt sich, welche Rolle ihre ukrainische Mitbewohnerin eigentlich in der Familie spielt. So oder so freut sie sich über die Hilfe bei der Kinderbetreuung – trotz der oft kuriosen und manchmal traurigen Erziehungstipps. Folge fünf unserer Kolumne.