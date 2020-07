Wald für die Wand

In vielen Stadtbewohnern wecken Mauern und Beton eine Sehnsucht nach der Natur, die oft gar nicht so leicht zu befriedigen ist. Mit unserem Gewinn holen Sie sich ein Stückchen Grün direkt ins Haus: Zusammen mit styleGREEN verlosen wir diese Woche ein »Moosbild« für Ihre Wohnzimmerwand. Das Designobjekt besteht aus echtem Kugelmoos in einem Edelstahlrahmen (Durchmesser: 80 cm), das in einem Spezialverfahren konserviert wurde. Besondere Pflege ist nicht notwendig.

Teilnahmeschluss ist der 23. Juli 2020, 17 Uhr. Mitarbeiter der beteiligten Firmen dürfen nicht mitmachen. Der Rechtsweg sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen.