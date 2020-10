Berauschend

Paraderolle für eine der letzten großen Diven: In der französischen Filmkomödie Eine Frau mit berauschenden Talenten spielt Isabelle Huppert eine unbescholtene Dame, die nach einer Serie von Zufällen zur größten Cannabis-Dealerin von Paris aufsteigt. Zum Kinostart am 8. Oktober verlosen wir in dieser Woche zusammen mit Neue Visionen Filmverleih und BrilleDirekt.de zwei Sonnenbrillen von Gucci, die zu Hupperts Stil passen.