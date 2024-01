»Manchmal steht ein Kalb im Wohnzimmer«

SZ-Magazin: Herr Pusch, Sie sind Maschinenbauer und außerdem Landwirt im Nebenerwerb. Wie kamen Sie auf die Idee, einen Pflegebauernhof zu gründen?

Guido Pusch: Meine Großeltern haben ihr ganzes Leben lang auf unserem Bauernhof in Marienrachdorf in Rheinland-Pfalz gewohnt. Seit 1771 wurde das Anwesen in der Familie weitervererbt. Der Tod meines Großvaters stellte uns dann vor eine riesige Herausforderung: Großmutter wollte auf dem Hof bleiben, ein Altersheim wäre für sie nicht in Frage gekommen. Jedoch war sie einsam, pflegebedürftig, und gleichzeitig sollte der Bauernhof weiter bewirtschaftet werden. In dieser Situation hatten wir die Idee, das Wohnhaus zu einer Alters-WG umzubauen und den Hof auf diese Weise weiterzuführen.