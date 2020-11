»So ein Gefühl von absolutem Kontrollverlust habe ich vorher noch nie erlebt«

Robin:

Ich habe Flávia im November 2019 auf einer Party in Rio kennengelernt. Es war Liebe auf den ersten Blick, ich habe noch nie eine Person getroffen, die mich so sehr begeistert und inspiriert. Nach meiner Abreise haben wir jeden Tag stundenlang telefoniert und als ich im Januar wieder hingeflogen bin, hatte ich den Heiratsantrag im Gepäck.

Im März wollte Flávia nach Deutschland kommen. Genau eine Woche vor ihrem Abflug wurden die Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie verhängt. Wir haben noch versucht,

Die Online-Kampagne »Love Is Not Tourism« setzt sich seit dem Frühjahr dafür ein, dass sich auch unverheiratete Paare und alle Familien sehen können, die

Irgendwann haben wir erfahren, dass man von überall nach Großbritannien einreisen kann, wenn man anschließend zwei Wochen in Quarantäne geht. Weil man dadurch im

Als Flávia Anfang August endlich unterwegs nach London war, hatte ich trotzdem Angst, dass sie nicht einreisen darf. Als sie dann am Flughafen auf

Die zwei Wochen in Quarantäne in London sind wie im Flug vergangen. Es war wie Urlaub, obwohl ich arbeiten musste und es draußen 37

Wir haben in diesem Jahr drei verschiedene Arten von Liebe kennengelernt. Erstens: Die Liebe zwischen uns, die immer größer geworden ist, wie in der

Im November, auf den Tag ein Jahr, nachdem wir uns kennengelernt haben, haben Flávia und ich in Düsseldorf geheiratet. Ihre Eltern und ihre Schwester

Flávia:

Schon als ich Robin das erste Mal getroffen habe, wusste ich: Er ist der Richtige. Als im März plötzlich die deutschen und die brasilianischen Grenzen geschlossen wurden, dachte ich nur: »Oh mein Gott, wann kann ich ihn wiedersehen?« Jeden Tag nach dem Aufstehen habe ich als erstes die Nachrichten gecheckt, ob sich etwas verändert hat. Denn für mich stand fest: In der Sekunde, in dem Reisen wieder möglich wäre, würde ich ein Ticket kaufen und nach Deutschland fliegen.

Als Robin im Juni die Petition gestartet und sie mir geschickt hat, musste ich weinen. Das war einfach die schönste Geste, die man sich

Wir haben in dieser Zeit von sehr viele verschiedenen Fällen erfahren: Familien, die getrennt waren, Menschen, die krank sind, aber ihre Partner nicht bei

Als ich Brasilien im August verlasse habe, habe ich mir Sorgen gemacht. Ich dachte daran, wie sehr ich meine Eltern, meine Schwester, meinen Neffen,

In der Zeit, in der wir getrennt waren, habe ich gelernt, dass in einer Fernbeziehung vor allem zwei Eigenschaften sehr wichtig sind: Geduld und

Es war zeitweise sehr hart, keine Kontrolle über die Situation zu haben. Die Pandemie ist etwas, das nicht nur Deutschland und Brasilien betrifft, sondern

