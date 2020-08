»Wir haben uns erhalten, dass man nur für den anderen da ist«

Andrea: Urban und ich haben vier Kinder und sind seit 33 Jahren verheiratet. Eine richtige Kennenlern- und Romantikphase gab es bei uns gar nicht.

Urban: Kurz vor meiner Abschlussprüfung bei der Sparkasse durfte ich wegen eines Jubiläums temporär in Andreas Geschäftsstelle aushelfen. Ich war zu früh dort und habe im Rathaus eine Ausstellung angesehen, weil ich keinen Schlüssel zur Filiale hatte. Da kam sie um die Ecke, und es war passiert. Das kann man nicht erklären!

Andrea: Unser erstes Date war am Freitag den 13. Wir haben uns in der Kneipe getroffen, was gegessen und ganz viel gequatscht. Ich weiß noch, dass ich am ersten Abend gedacht habe: Ach schön, mit dem würde ich gleich zusammenziehen. Es passte einfach.