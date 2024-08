»In Amerika beruht vieles auf Lügen«

Es ist Juli 2024, Kevin Costner erscheint auf dem Bildschirm und geht mit dem Laptop ans Fenster seiner Ranch in Colorado, um uns seinen Blick in die Baumkronen zu zeigen. Eigentlich hätte das Interview in Cannes stattfinden sollen, doch der Termin kam nicht zustande, weil Klima­aktivisten just an dem Tag den Münchner Flughafen lahmlegten. Costner sieht zehn Jahre jünger aus als 69, leicht gebräunt, beigefarbener Wollpulli. Wenn er spricht, nimmt er gelegentlich seine Brille ab und setzt sie wieder auf. Costner war der Superstar des Hollywoodkinos in den Achtziger- und Neunzigerjahren: Die Unbestechlichen, Bodyguard, JFK, Der mit dem Wolf tanzt. Doch es gab auch Filme, die als Misserfolge galten, etwa Waterworld, damals der teuerste Film der Geschichte. Im ­vergangenen Sommer schlachtete die US-Presse genüsslich sein Scheidungsdrama aus. Costner wird gleich sein ganzes Herzblut in die Ehrenrettung seines aktuellen Projekts Horizon legen, einer vierteiligen Western-Saga von zwölf Stunden Gesamtlänge. Teil eins hat in den USA an den Kinokassen enttäuscht. Einen Tag nach dem ­Interview meldet der Hollywood Reporter, dass der für August geplante US-Kinostart von Teil zwei verschoben wird.