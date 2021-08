»Das Leben ist eine Tragikomödie«

Um zehn Uhr am Morgen sitzt Michael Douglas im kurzärmeligen weißen Hemd mit kleinen roten Schildkröten darauf vor dem Bildschirm. Er macht Urlaub in Spanien, hat gute Laune und recht spontan Zeit für ein Videointerview. Die dritte Staffel von The Kominsky Method ist im Mai angelaufen. Aber weil so viele Menschen die Serie immer noch nicht kennen, kann man auch im August noch darüber sprechen. Denn, das ist eine Erkenntnis der Ko­minsky-Methode, es ist nie zu spät. Eine andere ist: Selbstironie macht auch das Alter erträglicher.