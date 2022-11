Sie hat schon auf der ganzen Welt ausgestellt, in Frankfurt, Zürich, Wien, Tokio, Australien. Sie ist eine erfolgreiche Künstlerin, aber richtig zufrieden ist sie selten, ständig hat sie neue Einfälle, die sie umsetzen möchte, am liebsten: sofort. Julia Krause-Harder, 49, ist ein fantasievoller und ehrgeiziger Mensch. Trotzdem hat sie, nachdem sie eine Sprachheilschule besucht, den Realschulabschluss, Fachabitur und eine Ausbildung zur Schneiderin gemacht hat, keinen Job gefunden und landete in einer Behindertenwerkstatt – bis sie 2009 ins Atelier Goldstein kam.